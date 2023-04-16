أستاذ اقتصاد زراعي: نتخذ خطوات ملموسة تجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

أكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة تتخذ خطوات ملموسة تجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، كونه يأتي على رأس أهداف الأمن الغذائي؛ و يعد المحصول الاستراتيجي الأول لمصر.

وأضاف “صيام” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن هناك طفرة في الأصناف حدثت خلال الفترة الماضية وعملت على زيادة إنتاجية فدان القمح من 8 إلى 18 أردب، موضحا أن نسبة الاكتفاء الذاتي الموجود حاليًا تصل الى 40 أو 42 %، وهم 9.5 مليون طن من أصل 22 مليون طن هو الاستهلاك الكلي، و يتم استيراد 12 مليون طن مما يجعل مصر الدولة المستوردة الأولى من القمح.

ولفت إلى أن مركز البحوث الزراعية لديه هدف طموح في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 40% لـ 80 %، مشيرًا إلى أن استنباط الأصناف هو الحل.