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الأحد 16 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعقد ملتقى حول التحول الرقمي في المؤسسات التراثية في مايو المقبل

المنظمة العربية للتنمية
المنظمة العربية للتنمية الإدارية
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تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية، الملتقى الثاني لإدارة التراث ومؤسَّساته، حول "تحديات التحوُّل الرقمي في المؤسَّسات التراثية"، وذلك بمدينة طنجة المغربية خلال يومي 22 و 23 مايو المقبل، وبمشاركة عربية من مختلف الوزارات وهيئات التراث، والمنظمات والمؤسسات العلمية البحثية العاملة في مجال التراث.

ويهدف الملتقى إلى توضيح مفهوم التحول الرقمي وأهميته، وتحديد مدى الحاجة إلى تطبيق إجراءات التحول الرقمي في المؤسسات التراثية، والتعرف على التقنيات الحديثة والتطورات الخاصة بهذا المجال، والوقوف على أهم الممارسات والتجارب الناجحة في المؤسسات التراثية.

المنظمة العربية للتنمية الإدارية ملتقى حول التحول الرقمي في المؤسسات التراثية