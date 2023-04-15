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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة سموحة

مران الاهلي
مران الاهلي
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سموحة في الجولة المقبلة من بطولة الدوري.

وواصل الفريق تدريباته بدون راحة، بعد الفوز الذي حققه أمس الجمعة على حساب فريق فاركو بثلاثة أهداف دون مقابل في إطار منافسات البطولة.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالمرحلة القادمة.

وأدت مجموعة اللاعبين التي شاركت بشكل أساسي في مباراة فاركو تدريبات استشفائية، فيما خاض بقية اللاعبين فقرات بدنية وخططية متنوعة.

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