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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة سفاجا يهنئ الأقباط بعيد القيامة.. ويشهد القداس في كنيسة أبوسيفين

رئيس سفاجا يهنئ الاقباط
رئيس سفاجا يهنئ الاقباط بعيد القيامة
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زار اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم السبت مقر كنيسة ابوسيفين بمدينة سفاجا، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.
وشهد رئيس المدينة قداس عيد القيامه المجيد بمقر الكنيسة مقدما التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بهذه المناسبة مؤكداً على العلاقة التي تربط المصريين، مسلمين وأقباط، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء التي يَشتدُّ بهما الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا المولى عز وجل أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.
رافق رئيس المدينة خلال زيارته سكرتير المدينة ومدير الأوقاف  بسفاجا ومدير العلاقات العامة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة لتهنئة  الإخوة الأقباط.

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التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد رئيس مدينة سفاجا قداس عيد القيامة المجيد كنيسة أبوسيفين