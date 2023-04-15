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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بورسعيد يقدم التهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد| صور

محافظ بورسعيد خلال
محافظ بورسعيد خلال التهنئة
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زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، عدد من كنائس المحافظة، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وحرص المحافظ، خلال زيارته كنائس: القديس نيقولاس، وسانت أوجيني، وماري مرقس، على مصافحة المُصلين، والحديث مع الأطفال وإدخال البهجة والفرحة والسرور على قلوبهم، مؤكدًا على أن هذا العيد تاريخي حيث يتعانق مع عيد الفطر وليلة القدر وشهر رمضان وشم النسيم.

وشدد على ضرورة تمسك المصريين بهذا التلاحم والحب، مؤكدًا على أن ذلك هو صمام الأمان لهذا البلد. 

يذكر أن كنائس محافظة بورسعيد، استقبلت اليوم السبت الآلاف من شعوبها، وأقيمت بداخلها الصلوات والترانيم، وذلك وسط انتشار أمني مكثف، وإجراءات مشددة لمنع أي محاولات للخروج عن القانون.

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