محمد عبد الرحمن لـ"البوابة نيوز": «كشف مستعجل» نوعية جديدة من الدراما تقدم لأول مرة.. ولم أحتج للاستعانة بطبيب نفسي.. أنا ومصطفى خاطر بيننا "كيميا" فنية خاصة

محمد عبد الرحمن: المسلسل يعتمد على سلسلة من الجرائم الكوميدية

- أحب التحدي.. و المنصات أثبتت تواجدها على الساحة

- أنا ومصطفى خاطر بيننا "كيميا" فنية خاصة

يشارك خلال الموسم الرمضاني الفنان محمد عبد الرحمن بمسلسل "كشف مستعجل"، وهو أول مسلسل يتم إنتاجه للمنافسة في رمضان على إحدى المنصات فقط، و ليس للتلفزيون، مما جعل له طبيعة خاصة خلال الموسم، ويجسد الفنان محمد عبدالرحمن "توتا" شخصية الدكتور النفسي "سهام عزالرجال" الذي يتورط مع أحد المرضى لديه، بعد اعترافه له أنه قاتل.

تدور أحداث العمل في اطار لايت كوميدي، وسط حالة غموض ‏‏‏حول عدد من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت عديدة خلال الحلقات، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته النجوم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، إلهام وجدي، هناء الشوربجي، محمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.

التقت "البوابة" بالفنان محمد عبدالرحمن في هذا الحوار الذي تحدث فيه عن دورة في العمل، وأسباب حماسة للمشاركة في رمضان بعد غياب عامين، والصعوبات التي واجهها؛ وإلى نص الحوار.

** ما الذي دفعك للمشاركة في "كشف مستعجل"؟

هناك عوامل كثيرة دفعتني وحمّستني للتواجد في المسلسل أهمها كونه جريمة كوميدي، وهذا اللون يقدم لأول مرة، كما أن الشخصية التي أجسدها في العمل جديدة، إذ نقدم كوميديا موقف من نوع خاص، تلقينا عليها بعد عرض الحلقات الأولى ردود فعل قوية من الجمهور، ورأيت البعض يتداول مشاهد ومواقف من العمل على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أسعدني للغاية، كما أن هذا المسلسل يعد العمل الأول الذي يجمعني مع صديقي مصطفى خاطر في الدراما التلفزيونية.

**هل تخوفت من عرض العمل على إحدى المنصات في رمضان؟

في البداية أريد ألا ننسى أن المنصات أثبتت قوتها على الساحة، ولها جمهورها، وأنا واحد منهم، وأتابع أغلب الأعمال المفضلة عليها، وأغلب أصدقائي كذلك، وأحب دائمًا أن أقدم شيئًا جيدًا في عملي، لذلك لم أخف نهائيًا من هذا الأمر، لأنني شخص أحب التحدي، وعلمت من البداية أن العمل سيعرض على منصة لها جمهورها، وكنا نركز فقط على أن يخرج العمل بشكل متقن وجيد خاصة أننا نقدم لون جديد، ويجب أن يكون له حبكة ليخرج بالشكل المناسب للجمهور، وأنا على ثقة بأن العمل الجيد يجذب الجمهور إليه في أي مكان.

**كيف كان استعدادك للشخصية؟

المؤلف إيهاب بليبل، كتب الشخصية بتفاصيل دقيقة للغاية، لذا حينما قرأت السيناريو شعرت أنني لا أحتاج إلى الاستعانة بطبيب نفسي فالسيناريو قدم كل ما تحتاجه الشخصية بعناية، وقرأته جيدًا، كما عقدنا جلسات عمل كثيرة قبل التصوير.

** تجسد في فيلم "البطة الصفرا" شخصية دكتور علم نفس.. هل كان هناك تداخل في التفاصيل بين الشخصيات؟

لا شك أن الموضوع كان صعبًا، خاصة أن "سهام عز الرجال" دكتور نفسي، أما في "البطة الصفرا" فدكتور جامعي في علم النفس، لذا كان يجب أن أفصل بين الشخصيتين تمامًا، ليخرجا بشكل مختلف وألا يحدث تداخل لدى الجمهور، وسيرى المُشاهد هذا الاختلاف بشكل أوضح عندما يعرض الفيلم في دور السينما خلال موسم الصيف، فما زلت لا أعرف بعد موعد طرحه.

** ما الصعوبات التي واجهتها أثناء تصوير العمل؟

الحقيقة أن الهم الأكبر في هذا الأمر يعود للمؤلف إيهاب بليبل، الذي بذل جهدًا كبيرًا في الكتابة وللمخرج شادي الرملي، الذي استطاع ترجمة ما كتبه المؤلف إلى صورة ومشاهد وشخصيات من لحم ودم، أما نحن مجرد أدوات يوظفها المخرج من أجل الصورة الكبرى الخاصة بالعمل، وأتمنى أن نكون نجحنا في ذلك فالأمر في النهاية يعود للجمهور.

**هل كان مقصودًا اختيار اسم غريب للشخصية وهو "سهام عزالرجال"؟

بالفعل، خاصة أنه يتماشى مع الشخصية وتفاصيلها، إذ إن "عز الرجال" شخصية مهزوزة ويتم استخدامه في أمور ليس له دخل بها ويتورط في العديد من المشكلات، وكنا حريصين على ألا نستخدم الإفيهات في العمل ونعتمد على المواقف لتكون مقنعة للجمهور.

**بعد مجموعة من الأدوار والظهور المميز في دراما رمضان تغيبت لمدة عامين، ما السبب؟

الحقيقة أن الفترة الماضية لم تكن سهلة على الإطلاق فقد كنت مشغولًا لفترة بتصوير فيلم "الدعوة عامة" مع الفنان أحمد الفيشاوي وأسماء أبواليزيد، وبعدها مررت بفترة متاعب صحية طويلة وخضعت لعملية جراحية كبيرة استلزمت مني الجلوس في المنزل، والآن عدت إلى الجمهور في رمضان، وأتمنى أن أتواجد معهم كل عام بعمل يحبونه.

** كيف كان التعاون بينك وبين مصطفى خاطر في أول عمل تلفزيوني؟

أنا و"خاطر" بيننا كيمياء خاصة، منذ أن عملنا في المسرح معا، كما أننا أصدقاء منذ فترة الدراسة الجامعية، وأعتقد أن الصداقة التي تجمعنا تظهر للجمهور سواء في المسرح أو من خلال "كشف مستعجل"، وأتمنى أن يجمعنا فيلم سينمائي قريبًا، فهو فنان موهوب وعاشق للمهنة، ويحب دائمًا أن يقدم كل ما هو جديد ويكتشف مساحات مختلفة للتمثيل داخله.

** لماذا اعتذر المخرج كريم العدل عن إخراج العمل؟

كان كريم العدل مخرج للمسلسل من قبل وكريم فهمي أيضًا كان منضما للعمل، ولكن بسبب توقيتات للتصوير وأنهم كانوا موقعين على عمل آخر بعد "أزمة منتصف العمر"، ونحن لم يكن لدينا وقت قبل رمضان، فاعتذرا عن المسلسل.

** ما رأيك في المنافسة هذا العام؟

كل الناس «جامدين» وخصوصا أن السنادي فيه أعمال كوميدية كثيرة وهذا يسعدنا، وخاصة ونحن بدأنا العرض على منصة كبيرة ، ولذلك تم عرض العمل علي التلفزيون بداية من النصف الثاني بعد النجاح الكبير الذي حققه.