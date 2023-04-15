المتحدث العسكرى: القوات المسلحة تتابع عن كثب ما يحدث فى السودان

أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية، وفى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية .



وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية .