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السبت 15 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

المتحدث العسكرى: القوات المسلحة تتابع عن كثب ما يحدث فى السودان

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية، وفى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية .

وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية .

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