زاهي حواس: الملكة كليوباترا لم تكن سوداء

قال عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، إن الملكة كليوباترا لم تكن سوداء، وهي بالأصل يونانية، واذا ما شاهدنا تماثيل وأشكال أبيها وأخيها فلن نجد أي دليل يؤيد هذا الادعاء القائل بأنها كانت سوداء البشرة.

جاء ذلك تعليقا علي مسلسل نتفليكس Queen Cleopatra الذي أثار جدلًا واسعًا بعد طرح إعلانه بسبب ظهور شخصية الملكة كليوباترا من تجسيد الممثلة ذات البشرة السوداء أديل جيمس.

وأشار "حواس" في تصريحات صحفية إلى أن الملكة كليوباترا كانت مثل الأمراء والملوك المقدونيات وإذا نظرنا على تماثيل الملكة والعملة فلن نجد أي دليل يؤيد الادعاء ان كليوباترا كانت سودا.

وإذا نظرنا إلى مصر القديمة سوف نجد انها ليست حضارة سوداء وهناك مناظر الفرعون على المعابد والمقابر وهو يضرب الأعداء وأمامه أشخاص من أفريقيا وليبيا وآسيا وسوف لا نجد أي شبه بين الفرعون والشعوب المجاورة.

وأضاف "حواس" نحن نعرف ان مملكة كوش حكمت مصر في الأسرة ٢٥، وهذا في العصر المتأخر ولكن ليس لهم صلة بالحضارة الفرعونية.

وأوضح "حواس" أنا لست ضد السود إطلاقا، ولكن وجدت أن من واجبي كأثري إن أوضح الحقائق وأعلن أن كليوباترا لم تكن سوداء.