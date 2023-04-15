إيمري يسقط نيوكاسل بثلاثية من أستون فيلا بالبريميرليج

واصل أستون فيلا، تألقه مع مدربه الإسباني أوناي إيمري، الذي قاد الفريق إلى فوز عريض على ضيف نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2022-2023.

وأوقف الفيلانز سلسلة انتصارات الماكبايس بهذه الهزيمة، والتي استمرت لـ5 مباريات متتالية، حقق خلالها الضيوف نتائج كبيرة، أبرزها الفوز على مانشستر يونايتد بثنائية دون رد.

ويعيش نيوكاسل، موسمًا استثنائيًا في الموسم الحالي، يتطلع خلاله للتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بحجز مكان وسط كبار البريميرليج وخطف مقعد مؤهل لكأس ذات الأذنين.

وافتتح جاكوب رامزي، التسجيل مبكرًا في الدقيقة 11، ثم أضاف أولي واتكينز الهدف الثاني عن في الدقيقة 64، وفي الدقيقة 83 عاد واتكينز واختتم الثلاثية.

وبتلك النتيجة، رفع أستون فيلا رصيده إلى 50 نقطة، احتل بها المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 56 نقطة، وأصبح مهددًا بفقدان المركز الثالث.