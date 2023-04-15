القوى العاملة: توعية بإجراءات التفتيش في قانون العمل بشرق التفريعة ببورسعيد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بشأن تنظيم زيارة ميدانية وورشة عمل، وذلك بفندق هلنان ببورفؤاد، لعدد 26 منشأة بحضور 70 من ممثلي المنشآت، قام بها مكتب عمل بورفؤاد، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة تكثيف التوعية والتثقيف للعمال في مواقع العمل المختلفة حول حقوقهم وواجباتهم التي نص عليها القانون وذلك لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأعلنت الوزارة في بيان لها عن تلقيها تقرير من عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد أوضح فيه أن مكتب عمل بورفؤاد متعدد الأنشطة نظم زيارة ميدانية مكثفة قامت بها فاتن صالح مديرة المكتب، لفندق هلنان، واستقبلها جمال أبو العزم مدير الفندق، ومصطفى عثمان مدير ادارة الموارد البشرية ، وأحمد صلاح ، وطارق حلمي مدير الإدارة المالية وتم خلال الزيارة التأكيد على دور الوزارة ورسالتها في دعم وتوعية طرفي العمل والإنتاج والتأكيد على ضرورة الحفاظ على صالح العمالة المصرية الأكفاء و رعايتها و تقديم أفضل الخدمات العمالية لهم، بحضور محمود طه السقا وكيل المديرية، ولمياء محمود مدير إدارة الرعاية، وهبه محمد نجيب مفتش علاقات العمل،وهبه مسعد محمد مفتش علاقات العمل.

وأضاف مدير المديرية أنه تم خلال ورشة العمل التى انعقدت خلال الزيارة تقديم محاضرة من مدير مكتب العمل تناولت شرح أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 وضوابط وإجراءات التفتيش العمالي بالمنشآت وكيفية التعامل مع تفتيش مكتب العمل، وضمانات وإجراءات التحقيق مع العاملين ومساءلتهم والتطرق لمستجدات أحكام تشغيل النساء وعمالة الطفل، وبعد المحاضرة انعقدت ورشة عمل عن حقوق العمال في حالات التشغيل الإضافي والتشغيل في أيام الأعياد الرسمية والراحات الأسبوعية وكيفية إعداد السجلات المختلفة و السند القانوني لكلِ منها، وكيفية استيفاء الملفات وما يحتاج مفتش العمل الاطلاع عليه أثناء زيارته، وذلك بهدف إعداد كوادر بشرية بالمنشآت تكون قادرة على التدقيق الذاتي والمراجعة الداخلية الوقائية بالمنشآت في مجال تفتيش العمل.

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