السفير الأمريكي في السودان: الأمر في غاية الخطورة وقد يؤدي لقتال مباشر

وجه السفير الأمريكي في السودان، جون جودفري، اليوم السبت، إنذارًا من أن تصاعد التوترات داخل المكون العسكري في السودان قد يؤدي إلى قتال مباشر.

واعتبر أن الأمر بات "في غاية الخطورة"، داعياً كبار القادة إلى وقف القتال.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر، أنه احتمى بالسفارة مع باقي الموظفين.

كانت قوات الدعم السريع في السودان أعلنت اليوم السبت، أنها سيطرت على القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم و3 مطارات.

وقالت قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، في بيان، إنها تمكنت من “السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم ومطاري مروي والأبيض وعدد من المواقع بالولايات الأخرى”.