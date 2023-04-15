بسبب تأخير الفطار.. أب يقتل نجله في بولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على الأب المتهم بقتل نجله بسلك كهربائي في بولاق الدكرور.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجده بمقتل طفل علي يد والده، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل يدعي مهند.ا، يبلغ من العمر ١١عاما، وبه آثار ضرب في أماكن متفرقة من جسده.

وبعمل التحريات تبين أن الطفل توفي علي يد والده بعدما تعدى عليه بالضرب مستخدما سلك كهربائي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بين يديه بسبب تأخير الطفل في توصيل الفطار له.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.