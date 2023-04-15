«مدير صحة قنا» يشارك الفريق الطبي بمستشفى فرشوط في إفطار رمضان.. صور

في جو من الألفة والمحبة والترابط الدائم بين أبناء الفريق الطبي، شارك الدكتور راجي تواضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، الفريق الطبي بمستشفى فرشوط المركزي في إفطار رمضان ، وسط عدد كبير من العاملين بالمستشفى، وبحضور الدكتور خالد الزمقان، مدير الطب الوقائي والأستاذ جابر سيف النصر، مدير التفتيش الإداري بالمديرية، والدكتور طارق الأمين، مدير إدارة فرشوط الصحية، وجميع مديري مستشفى فرشوط السابقين وعدد كبير من المهتمين بالقطاع الصحي بفرشوط.

حيث هنأ الدكتور راجي، الفريق الطبى بفرشوط، بقرب حلول عيد الفطر المبارك مشيداً بما قدمه كل فرد من أفراد المستشفى في خدمة المرضى المترددين على المستشفى وعلى حرصهم المتواصل في تقديم الدعم الطبي والنفسي بالمستشفى.

وعقب الإفطار تفقد وكيل وزارة صحة قنا، أقسام المستشفى المختلفة للاطمئنان على المرضى وعلى تكامل الخدمة الطبية لهم، كما تفقد العناية المركزة مطمئناً على المرضى وعلى تواجد الفريق الطبي المناوب.

وخلال الزيارة وافق الدكتور راجي تواضروس، على تخصيص معمل وحدة الملاريا بالمبنى الجديد بالمستشفى، مؤكداً حرصه الدائم على دعم منظومة العمل بمستشفيات مديرية الصحة بما يتلاءم واحتياجات كافة أبناء المحافظة.

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