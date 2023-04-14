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الجمعة 14 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تجري بنجاح اختبار اعتراض صواريخ في منتصف المسار من الأرض

صواريخ
صواريخ
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أجرت الصين اختبار اعتراض صواريخ فى منتصف المسار من الأرض داخل أراضيها، مساء اليوم الجمعة، وحققت هدف الاختبار المنشود، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الوطنى الصينية.

وذكر البيان، الذى أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن الاختبار دفاعى بطبيعته ولا يستهدف أى دولة.

يذكرأن، أصدرت إدارة السلامة البحرية فى مقاطعة فوجيان الصينية تحذيرا من "سقوط محتمل لحطام صاروخ" فى منطقة تقع شمال شرق تايوان فى بحر الصين الشرقى.

وحظرت الإدارة دخول السفن إلى المنطقة يوم الأحد المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء، بحسب بيان صحفى صدر الخميس وأوردته شبكة /سي جي تي إن/ الإخبارية الصينية.

يأتى هذا الإعلان بعد أن أجرت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق انتهت رسميا يوم الاثنين الماضي ردا على زيارة عبور قامت بها الرئيسة التايوانية تساى إنج وين إلى الولايات المتحدة، حيث التقت برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في كاليفورنيا.

ولا تزال التوترات مستمرة، وأرسلت الصين طائرات حربية تحلق نحو تايوان أكثر من 200 مرة مطلع الأسبوع الجاري، بينما طوقت سفنها البحرية الجزيرة.

الصين صواريخ وزارة الدفاع الوطني الصينية