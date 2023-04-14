بيراميدز يهزم أسوان بثلاثية في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره أسوان بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية بيراميدز فخري لاكاي “هدفين” في الدقيقتين 31و 91 وابراهيما توريه الهدف الثالث.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده عند النقطة 43 في المرتبة الثالثة بترتيب جدول الدوري بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 28 في المركز الثالث عشر.

جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

