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الجمعة 14 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المستشار الألماني يستقبل الرئيس السويسري الثلاثاء المقبل في برلين

أولاف شولتس
أولاف شولتس
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قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية كريستيان هوفمان اليوم الجمعة إن المستشار الألماني أولاف شولتس سيستقبل رئيس الاتحاد السويسري آلان بيرسيه، في المستشارية الاتحادية يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت أنه ومن المتوقع خلال المحادثات بين المستشار الألماني والرئيس السويسري مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية بين البلدين، وكذلك العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا مناقشة الوضع الأمني ​​الحالي في أوروبا بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية.

ومن ناحية أخرى، أوضحت كريستيان هوفمان أن المستشار الألماني أولاف شولتس سوف يتوجه إلى لشبونة يوم الأربعاء 19 أبريل ويلتقي برئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا.. مشيرة إلى أن شولتس وكوستا سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الثنائية والأوروبية والسياسات الاقتصادية الحالية. 

المستشار الألماني رئيس الاتحاد السويسري الاتحاد الأوروبي وسويسرا