حرب الرقائق الإلكترونية بين الصين وأمريكا تهدد القطاع الصناعي العالمي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا عن الرقائق الإلكترونية بعنوان حرب الرقائق الإلكترونية تهدد القطاع الصناعي العالمي، وقال التقرير إن هناك أزمة جديدة تهدد القطاع الصناعي مع تزايد الضغوط على الرقائق الإلكترونية التي تعد عنصر رئيسي في صناعة كبرى من سيارات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف والقطاع التقني بأكمله.

وأضاف التقرير أنّ اليابان تدرس قيودًا وصفتها بأنها أكثر اعتدالًا على مبيعات آلات إنتاج الرقائق الإلكترونية في الصين من تلك التي تنفذها الولايات المتحدة، فالقرار الياباني بعد نحو شهر من إنضمام طوكيو وهولندا إلى الولايات المتحدة في وقف صادرات المعدات التي يمكن أن تستخدمها الصين لتصنيع رقائق متقدمة.

وأوضح التقرير أنّ صناعة الرقائق تأثرت بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث تحاول واشنطن منع وصول بيكين لتكنولوجيا متطورة خوفًا من تهديد أمني محتمل في حال سيطرتها على هذه الصناعة، كما تتهم واشنطن شركات صينية بسرقة براءات اختراع أمريكية في هذا المجال.