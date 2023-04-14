ads
الجمعة 14 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حرب الرقائق الإلكترونية بين الصين وأمريكا تهدد القطاع الصناعي العالمي

حرب الرقائق الإلكترونية
حرب الرقائق الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا عن الرقائق الإلكترونية بعنوان حرب الرقائق الإلكترونية تهدد القطاع الصناعي العالمي، وقال التقرير إن هناك أزمة جديدة تهدد القطاع الصناعي مع تزايد الضغوط على الرقائق الإلكترونية التي تعد عنصر رئيسي في صناعة كبرى من سيارات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف والقطاع التقني بأكمله.

وأضاف التقرير أنّ اليابان تدرس قيودًا وصفتها بأنها أكثر اعتدالًا على مبيعات آلات إنتاج الرقائق الإلكترونية في الصين من تلك التي تنفذها الولايات المتحدة، فالقرار الياباني بعد نحو شهر من إنضمام طوكيو وهولندا إلى الولايات المتحدة في وقف صادرات المعدات التي يمكن أن تستخدمها الصين لتصنيع رقائق متقدمة.

وأوضح التقرير أنّ صناعة الرقائق تأثرت بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث تحاول واشنطن منع وصول بيكين لتكنولوجيا متطورة خوفًا من تهديد أمني محتمل في حال سيطرتها على هذه الصناعة، كما تتهم واشنطن شركات صينية بسرقة براءات اختراع أمريكية في هذا المجال.

 

أزمة جديدة الرقائق الإلكترونية الصين وامريكا القاهرة الاخبارية القطاع الصناعي