أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة اليابانية أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في جميع أرجاء البلاد ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن متوسط حالات الإصابة الجديدة على مستوى البلاد حتى أمس الخميس ارتفع بنسبة 10 في المائة عن الأسبوع الماضي.
وأضافت القناة أن هذا يأتي عقب ارتفاع بنسبة 12 في المائة في الأيام السبعة التي سبقت 30 مارس عندما ارتفع متوسط الإصابات الأسبوعي للمرة الأولى منذ منتصف شهر يناير الماضي،وارتفاع بنسبة 3 في المائة عقب أسبوع.
العالم
اليابان: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا للأسبوع الثالث على التوالي
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أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة اليابانية أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في جميع أرجاء البلاد ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي.
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة اليابانية أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في جميع أرجاء البلاد ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي.