أنطونوف: واشنطن لم تصدر تأشيرات لوزير الخارجية الروسي إلى مجلس الأمن الدولي

أعلن السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والوفد المرافق له لم يحصلوا حتى الآن على تأشيرة الدخول للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال السفير أنطونوف يوم الخميس عبر "القناة الأولى": "حتى يوم الخميس، لم نتلق أي تصاريح أو تأشيرات للوزير سيرجي لافروف، ولا للأشخاص المرافقين له".

وشدّد أنطونوف أيضا على أن الجانب الروسي لا يطلب من الولايات المتحدة إصدار تأشيرات لوفد وزارة الخارجية الروسية، لكنّه يطالب "بضمان وفائها بالتزاماتها كدولة تقع المنظمة الدولية على أراضيها".

وأردف قائلا: "إن الإدارة الأمريكية مُلزمة بإصدار كافة الوثائق اللازمة لوصول الرحلات الخاصة ولوفد وزارة خارجيتنا".

ونوّه أنطونوف أيضا بأن الولايات المتحدة أوضحت للجانب الروسي أن لافروف سيُستقبل بالترحيب الحار في نيويورك داخل مجلس الأمن الدولي.

وأكد قائلا: "لقد تم إخطارنا في وزارة الخارجية، وعلى مستوى عالٍ للغاية، من أن سيرجي فيكتوروفيتش سيلاقى بالترحيب الحار للغاية هنا، ودعونا نرى كيف سيتم التعبير عن هذا في إطار الحدث."