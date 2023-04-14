بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أَغْلَقَت البورصة المغربية يوم الخميس، على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعا بنسبة 0.3 %، عند 10.462،33 نقطة.

فقد تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.25 % ليستقر عند 837،19 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.5 % بمجموع 790،32 نقطة.

بدوره سجل مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة تراجعا بنسبة 0.17 % إلى 851،52 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.29 % بمجموع 9.553،64 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 64 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب545 مليار درهم مغربي.