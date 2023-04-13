أحمد عمر هاشم يوضح فضل الصلاة على النبي

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ما جاء في الآية القرآنية الكريمة: “إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا”، مشيرا إلى أن الذين يتطاولون على النبي مصيرهم العذاب المهين.

وقال “هاشم” خلال تقديم برنامج «من هدي القرآن»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الله- عز وجل- أمرنا بالصلاة والسلام على رسول الله- صلى الله عليه وسلم، وبين لنا أنه هو بعزته وجلاله يصلى على النبي، مضيفا أن الملائكة تصلي على النبي، لافتا إلى أن الله أمر المؤمنين بالصلاة والسلام على النبي في كل صلاة.

وأردف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الصلاة على النبي تحل العقد وتقضى الحوائج وتفرج الكرب، وتمحو السيئات وتشفي القلوب وتداويها، وتريح الأرواح.

