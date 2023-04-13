ads
الخميس 13 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد عمر هاشم يوضح فضل الصلاة على النبي

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ما جاء في الآية القرآنية الكريمة: “إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا”، مشيرا إلى أن الذين يتطاولون على النبي مصيرهم العذاب المهين.

 

وقال “هاشم” خلال تقديم برنامج «من هدي القرآن»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الله- عز وجل- أمرنا بالصلاة والسلام على رسول الله- صلى الله عليه وسلم، وبين لنا أنه هو بعزته وجلاله يصلى على النبي، مضيفا أن الملائكة تصلي على النبي، لافتا إلى أن الله أمر المؤمنين بالصلاة والسلام على النبي في كل صلاة.

 

وأردف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الصلاة على النبي تحل العقد وتقضى الحوائج وتفرج الكرب، وتمحو السيئات وتشفي القلوب وتداويها، وتريح الأرواح.
 

الأزهر الشريف الدكتور احمد عمر هاشم الصلاة علي النبي هيئة كبار العلماء