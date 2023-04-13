ترامب يصل مانهاتن للإدلاء بإفادة أمام المدعية العامة لنيويورك

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «ترامب يصل إلى مانهاتن للإدلاء بإفادة أمام المدعية العامة لنيويورك».

وقال التقرير: «لا تزال التهم تطارد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي وصل إلى مانهاتن للإدلاء بإفادة أمام المدعية العامة لنيويورك».

وأضاف: «المدعية العامة رفعت دعوى مدنية في محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن سبتمبر الماضي، ضد ترامب وأبنائه الثلاثة، اتهموا فيها بالتلاعب بقيمة ممتلكات عقارية للحصول على قروض ميسرة ومزايا ضريبية».

وتابع: «بعد تحقيق استمر 3 سنوات، الدعوى التي تبلغ قيمتها 250 مليون دولار تتعلق بخطة مزعومة تمتد عقدا من الزمان للتلاعب بأكثر من 200 من تقييم الأصول وصافي ثروة ترامب».

وأوضح: «وفي مارس طلب ترامب من المحكمة تأجيل الموعد النهائي للدعوى 6 أشهر أملا أن تتيح له تلك الفترة الوقت اللازم لمراجعة كم المعلومات والأوراق والوثائق الهائلة والاستماع لعشرات الشهود».

واستطرد: «يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق اتهم في دفع رشوة مالية إلى نجمة عام 2016 قدرها 100 ألف دولار في التحقيق الجنائي الذي أجراه المدعي العام في مانهاتن 2000، والتي تمت تبرئته منها، وحصل من الممثلة على 122 ألف دولار أتعاب محاماة للتشهير به».