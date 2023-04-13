شيري أشرف: كانوا بيدوروا على ممثلة شبه روبي في "حضرة العمدة"

قالت الفنانة الشابة شيري أشرف، إنّ برنامج الدوم شهد المرة الأولى التي وقفت فيها أمام الكاميرا، مشيرة إلى أنه كسر رهبة الكاميرا لديها، وكان ذلك في موسم الأول بالعام الماضي، موضحة: «عملت في المسرح من قبل، وأنا حاليا في مركز الإبداع الفني تحت قيادة المخرج خالد جلال أتدرب معه منذ سنتين، وفي كل بروفة أتعلم شيئا جديدا وهو ما منحني الثقة أمام الكاميرا».

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «أحمد مبارك كان الأكتنج كوتش لبرنامج الدوم، وهو أيضا الأكتنج كوتش لمسلسل حضرة العمدة، طلب منه عادل أديب نجوم جديدة تشبه روبي، وأنا كنت من ضمن المرشحات، عملت الأوديشن أمام المخرج عادل أديب، كنت متوترة في البداية، لكن الأمور أصبحت أفضل بعد ذلك».

وتابعت الفنانة الشابة: «منذ عام 2016 وأنا أخوض تجارب أوديشن كثيرة، لم أوفق فيها، ولكن كان عندي يقين بأن الفرصة آتية لا محالة، وعندما تحدث إليّ أحمد مبارك عن أوديشن حضرة العمدة لم أتردد لحظة.. أخدت الدور وأنا قاعدة مكاني، أخدت الدور في وقتها بعد الأوديشن على طول».

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