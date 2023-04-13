فيفا يمنح «كهربا» مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي مهلة جديدة لتسديد غرامة نادي الزمالك في الأزمة القائمة بين الطرفين.

وحصل محامي كهربا على حيثيات قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن شكوى ناديه السابق الزمالك.

وكشف مصدر مقرب من محمود كهربا أن اللاعب حصل على حيثيات حكم لجنة الانضباط والتي أكدت أحقية كهربا في الاستمرار بالمشاركة في المباريات لمهلة تصل لـ50 يوم إضافية قبل أن يتم تفعيل إيقافه بشكل تلقائي في حال عدم السداد.

وأكمل المصدر أن من حق محمود كهربا خلال 20 يوما التقدم بطعن على قرار لجنة الانضباط أمام المحكمة الرياضية ويثبت خلالها إن تلك المهلة ليست كافية بالنسبة له لدفع الغرامة.

وشدد المصدر على أن مهلة 60 يوم انتهت امس الأربعاء وفقا للموعد المحدد من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وتابع ان مسئولي النادي الأهلي يواصلون مع كهربا جمع الغرامة ومن اجل دفعها للزمالك خلال الفترة المقبلة لأنه لا يوجد أي حل أمام كهربا سوى دفع الغرامة لأن الزمالك قد ينجح في الحصول علي قرار بإيقاف كهربا خلال أي وقت.