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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جنوب إفريقيا: المحكمة الجنائية الدولية أداة غربية ويجب الانسحاب منها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن نائب وزير مؤسسات الدولة الجنوب إفريقي، عبيد بابيلا، أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم قرر انسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية حتى عام 2025، بعد تحولها لأداة غربية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال بابيلا: "قرر المؤتمر الوطني الإفريقي الانسحاب من المحكمة، وتم تقديم الأوراق وإجراء الدراسة، وتم التوافق عليها في المؤتمر الـ55 للحزب. لذلك أنا أعتقد أنه ينبغي لجنوب إفريقيا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية ومراجعة السياسة في مؤتمر الحزب الوطني الإفريقي عام 2025".

واعتبر أن الغرب يستخدم المحكمة أداة سياسية، مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا تعارض مثل هذا التحيز من قبل منظمة دولية.

المحكمة الجنائية الدولية جنوب أفريقيا