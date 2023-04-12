دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يضرب تشيلسي بثنائية بنزيما وأسينسيو

حقق فريق ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، انتصارًا على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح الريال في حسم موقعة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لصالحه على ملعبه بثنائية في شباك البلوز، قبل مباراة العودة في لندن على ملعب ستامفورد بريدج التي تقام يوم 18 أبريل الجاري.

وسجل الفرنسي كريم بنزيما، هدف الملكي الأول في الدقيقة 21، بعد متابعة لكرة ارتدت من حارس البلوز كيبا، الذي تصدى لكرة البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليسجلها الدولي الفرنسي في الشباك الخالية.

وأضاف البديل ماركو أسينسيو الهدف الثاني للميرينجي في الدقيقة 74، بعد استغلاله تمريرة فينيسيوس، ليضع الكرة على يمين الحارس كيبا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة حالة طرد، حيث أشهر فرانسوا ليتكسير حكم اللقاء، البطاقة الحمراء المباشرة في وجه بن تشيلويل ظهير تشيلسي بعد تدخل على لاعب ريال مدريد رودريجو جوس، المنفرد بحارس الضيوف.

ويواجه الفائز من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي، المتأهل من الموقعة النارية بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.