دوري أبطال أوروبا.. ثنائي هجومي في تشكيل تشيلسي لمواجهة ريال مدريد

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

ويحل تشيلسي، ضيفًا على نظيره ريال مدريد، على ملعب سانتياجو برنابيو، في المباراة التي تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الثنائي رحيم سترلينج، وجواو فيليكس، هجوم البلوز أمام الريال، كما يتواجد في التشكيل الأساسي المخضرم الفرنسي نجولو كانتي لاعب خط وسط الفريق اللندني، في اللقاء الثاني للمدرب لامبارد، بعدما خسر مباراته الأولى أمام وولفرهامبتون بهدف دون مقابل.

تشكيل تشيلسي لمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل تشيلسي، على النحو التالي.

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: تياجو سيلفا – ويسلي فوفانا – كاليدو كوليبالي

خط الوسط: ريس جيمس – إنزو فيرنانديز – نجولو كانتي – كوفاسيتش – بين تشيلويل

وفي الهجوم: رحيم ستيرلنج – جواو فيليكس.

ويتواجد على دكة بدلاء تشيلسي: إدوارد ميندي - كريستيان بوليسيتش - حكيم زياش - كاي هافرتز - روبن لوفتيس تشيك - تريفوه تشالوباه - ميخايلو مودريك - ميسون ماونت - دينيس زكريا - كونور جالاجر - سيزار أزبلكويتا - مارك كوكوريا.

وتقام مباراة الذهاب بين ريال مدريد وتشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، على أن تلعب مواجهة الإياب في ستامفورد بريدج معقل البلوز يوم 18 أبريل الجاري.