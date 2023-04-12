وزير الخارجية السوري يصل إلى جدة تلبية لدعوة من نظيره السعودي

وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد اليوم الأربعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة تلبية لدعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي كان في استقبال المقداد لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز.

ومن المقرر أن تشمل المباحثات أيضا سبل تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.