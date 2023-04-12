السجن 3 سنوات لقائد سيارة قتل مهندسا وأصاب صيدليا ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن 3 سنوات لمتهم قاد سيارته برعونة وقتل مهندس خطأ ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 13 يناير عام 2023، المتهم فيها "أ.غ" والذي أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا لنبات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وقاد مركبه آلية وهو تحت تاثير المخدر، ونتج عن ذلك إصابة صيدلي ووفاة مهندس، ليكون المتهم قد تسبب بالخطأ في وفاة المجني عليه علي راشد إسماعيل خلف وكان ذلك ناتجا عن إهماله ورعونته وحال كونه متعاطيا للمخدر، كما تسبب خطأ في إصابة المجني عليه محمد السيد حمدي عكاشه وكان ذلك أيضا ناتجا عن الإهمال والرعونة في القيادة حاله كونه متعاطيا مخدرا.

وثبت بتقرير مستشفى السلام ببورسعيد إيجابية العينة المأخوذة من المتهم لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وقضت المحكمة علي المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه وألزمته بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية عن الورثة 500 ألف جنيه، وعن المصاب 200 ألف جنيه.