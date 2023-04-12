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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية يلتقي مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار

لقاء مدير فرع تعليم
لقاء مدير فرع تعليم الكبار
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التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء،  لقى عبدالله محمد سليم، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية، وذلك لتهنئته بتولي مهام منصبه الجديد داخل المحافظه في حضور عمرو شعلان مدير عام الفرع السابق، متمنياً له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بمعالجة قضية الأمية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية قد تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه وتعيق عمليات التنمية المستدامة وإحداث نقلة حقيقية في مجالات العمل المختلفة مشيراً إلى أن المحافظة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ خطة الدولة لمحو الأمية باعتبارها من أخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر وتتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية للقضاء عليها نهائياً.

ومن جانبه أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية أنه تم وضع خطة عمل لتحسين مستوي أداء العاملين بالهيئة لمعالجة قضية الأمية تلك القضية القومية التي تعوق حركة التنمية والقضاء عليها نهائيا بالتنسيق والتعاون بين جهات العمل المختلفه للوصول إلى قرية بلا أمية.

الهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور ممدوح غراب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدولة تولي اهتماما كبيرا اليوم الأربعاء