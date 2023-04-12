مسرح 23 يوليو بالمحلة يواصل الاحتفال بشهر رمضان

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، مساء أمس الثلاثاء، ليلة فنية جديدة احتفالا بشهر رمضان المبارك، وسط توافد العديد من أهالي محافظة الغربية على المسرح العريق.

بدأت فعاليات الاحتفال بتفقد الحضور لمعرض فني للموهبة الصغيرة الفنانة ياسمين محمد عبد الستار، والذي ضم عددا من اللوحات الفنية التي عبرت عن مدارس الفن التشكيلي، ولاسيما فن البورتريه، فيما تضمن الجزء الثاني من الليلة فقرة مخصصة لاكتشاف المواهب الصغيرة والشابة من أبناء الغربية، قدموا خلالها فاصلا من الأبيات الشعرية، والأناشيد والابتهالات الدينية.

واختتمت فعاليات السهرة الرمضانية بعرض غنائي لفرقة كورال الأطفال بمسرح 23 يوليو، حيث قدم نجوم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الفنان محمد مسعد باقة من أغنيات زمن الطرب الأصيل، منها: رمضان جانا، تعالى نلضم أسامينا، علي صوتك، كما قدمت الفرقة مجموعة من أغاني تترات المسلسلات الرمضانية.

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