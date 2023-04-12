شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اتصالًا هاتفيًّا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وهنأ فضليتُه قداسةَ البابا، خلال الاتصال، بمناسبة عيد القيامة المجيد الذي يحل يوم الأحد المقبل.

وأعرب فضيلة الإمام عن خالص أمنياته الطيبة لقداسته ولجميع أبناء الكنيسة القبطية، وأن تكون الأعياد فرصة لمزيد من الترابط والتآخي بين أبناء الوطن.



والجدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد القيامة هذا العام فى 16 أبريل المقبل، والذى يأتى فى نهاية الصوم الكبير الذي يمتد إلى 55 يوماً.

ومن المقرر أن يترأس قداسته صلولت ليلة العيد فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط حضور آلاف الأقباط الأرثوذكس وعدد من قيادات الدولة.