برلماني: توجيهات القيادة السياسية السبب في تحقيق قناة السويس لعوائد كبيرة بالربع الأول

قال النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب ، أن ما حققته قناة السويس خلال الفترة الماضية من زيادة فى الأرباح، كان نتيجة توجيهات ورؤية القيادة السياسية التى قررت تنفيذ قناة السويس الجديدة، وما تبعتها من مشروعات بنية أساسية بمنطقة القناة .



واضاف النائب أحمد سعد نويصر ،أن قناة السويس حققت إرتفاع كبير فى أعداد السفن التي مرت بالقناة ، بنسبة حوالي 20%، مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، وارتفاع الإيرادات لتسجل حوالي 2.3 مليار دولار، بنسبة زيادة عن العام الماضي تبلغ حوالي 35%، مع تسجيل القناة كذلك لأعلى معدل عبور يومي في تاريخها، يوم 13 مارس الماضي، بلغ 107 سفينة، بحمولة 6.3 مليون طن، يؤكد أن توجيهات الرئيس بشأن قناة السويس الجديدة كانت فى محلها .



وأوضح النائب أحمد سعد نويصر ، أن مجهودات الفريق أسامة ربيع فى تنفيذ محاور ومشروعات تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتحديث أسطولها البحري، وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر، في ضوء محورية دورها في تأمين المجرى الملاحي ومعاونة السفن العابرة للقناة.



واكد النائب أحمد نويصر ، أن الرئيس قد وجه قد وجه الرئيس، بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها وبنيتها التحتية، بهدف الاستمرار في أدائها المتميز، المشهود له عالمياً بالكفاءة والقدرة، وذلك في ضوء مكانتها المتفردة على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومصطفى الدوجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.