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الأربعاء 12 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

ننشر عدد مجلة الكرازة الخاص بعيد القيامة

الغلاف
الغلاف
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نشرت الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور لمجلة الكرازة التابعة للكنيسة عدد (13،14 لسنة 51)، وحمل الغلاف صورة لأيقونة قبطية لصلب وقيامة المسيح وتحمل الآيه القائلة: "لأَعْرِفَهُ، وَقُوَّةَ قِيَامَتِهِ، وَشَرِكَةَ آلاَمِهِ، مُتَشَبِّهًا بِمَوْتِهِ،" (في ١٠:٣) ذلك بمناسبة بدء أسبوع الآلام والذى ينتهي بعيد القيامة المجيد.

وتحتوي المجلة علي عدة مقالات نذكر أبرزهم وهم كالأتي: 

"الخروج إلى الأبدية".. الافتتاحية.

"كيف أستفيد من أسبوع الآلام".. نيافة الأنبا تكلا.

"أيقونة خيانة يهوذا".. نيافة الأنبا مارتيروس.

كما يحتوى العدد على جدول لأنشطة التنمية للبرنامج المتكامل إلى جانب المساعدات المقدمة من برنامج أغابى والتى قامت بها أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية خلال عام ٢٠٢٢.




 

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