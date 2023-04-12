الأوبرا تختتم لياليها العربية والإسلامية بسهرة من بنجلاديش

اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، الليالى العربية والإسلامية التى نظمتها خلال شهر رمضان المعظم، حيث احتضن المسرح الصغير، مساء أمس الثلاثاء، سهرة فنية من بنجلاديش بحضور سفيرها بالقاهرة محمد منير الإسلام، الذى القى كلمة وجه خلالها الشكر للأوبرا على تنظيمها أمسية تلقى الضوء على الفنون المحلية، التى تتميز بالتنوع والثراء، ورحب بالحضور ودعاهم للاستمتاع بنماذج من الموروثات الإبداعية في وطنه.

وكان الحفل قد تضمن الوان من التراث الشعبى للمجتمع المحلى، إلى جانب نماذج من العادات والتقاليد، التى تميزه وعدد من الأعمال الروحانية، بالإضافة إلى تابلوهات فلكلورية بالملابس التقليدية.

يذكر أن الأوبرا اعتادت تنظيم ليال عربية وإسلامية بالتعاون مع سفارات الدول المختلفة لتوطيد أواصر العلاقات وللاحتفال بشهر رمضان المبارك فى مصر وشهد هذا العام سهرات لـ 6 دول هى: اليمن، وباكستان، وفلسطين، والسودان، واندونيسيا، وبنجلاديش.