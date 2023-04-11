وزير الدفاع الأمريكي يتحدث لأول مرة عن تسريب وثائق البنتاجون

أدلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء بأول تعليقات علنية له على تسريب ما يبدو أنه وثائق استخباراتية سرية للغاية من البنتاجون شخصية ووكالات أمريكية أخرى.

ووفقا لموقع “ايه بي سي نيوز” الإخباري الأمريكي، قال أوستن، الذي ظهر في مؤتمر صحفي إلى جانب وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو، إنه تم إطلاعه أولًا على التسريبات الظاهرة في 6 أبريل.

منذ ذلك الحين، قال أوستن، إنه التقى بكبار قادة الوزارة يوميًا وأحال الأمر إلى وزارة العدل، التي فتحت تحقيقًا جنائيًا.

وأضاف أوستن: "الآن، لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك بكثير أثناء استمرار تحقيق وزارة العدل. لكننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد". "وسنواصل العمل عن كثب مع حلفائنا وشركائنا البارزين. ولن يمنعنا شيء على الإطلاق من الحفاظ على أمن أمريكا".

محتوى بعض الوثائق هو معلومات استخباراتية أمريكية حول الحرب في أوكرانيا وفي أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك مخاوف الولايات المتحدة من أن هجوم أوكرانيا المضاد المتوقع في الربيع لن يحقق سوى مكاسب متواضعة.

أثار الكشف قضايا دبلوماسية حيث يبدو أن المخابرات الأمريكية كانت تتجسس ليس فقط على خصومها، ولكن على الحلفاء والشركاء.

سُئل أوستن عن الضرر الناجم عن التسريب وما إذا كان يرقى إلى مستوى "فشل استخباراتي" بالنظر إلى أنه يبدو أن بعض الوثائق قد نُشرت على الإنترنت قبل عدة أشهر.

وورد أن الوثائق المسربة التي يعرفها البنتاجون تعود إلى 28 فبراير و1 مارس. وقال إنه لا يعرف ما إذا كانت هناك وثائق على الإنترنت قبل ذلك.

وقال أوستن "مرة أخرى، سنواصل التحقيق ومحاولة تحديد النطاق الكامل للنشاط". وأضاف أن الولايات المتحدة "ستقلب كل صخرة حتى تجد مصدر ذلك ومدى ذلك".

وقال بلينكين إن الولايات المتحدة ستعمل على طمأنة الحلفاء والشركاء "بشأن التزامنا بحماية المعلومات الاستخباراتية".