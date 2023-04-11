أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة الفريق لمواجهة تشيلسي، غدا الأربعاء، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب ربع النهائي ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - لويز لوبيز

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فاييخو - ناتشو - أودريوزلا - لوكاس فاسكيز - روديجير

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كامافينجا - فيدي فالفيردي - تشاوميني - داني سيبايوس

خط الهجوم: كريم بنزيما - إيدين هازارد - أسينسيو - فينسيوس جونيور - رودريجو - ماريانو دياز