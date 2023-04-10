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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف حقيقة استدراج فتاة والتعدي عليها في السويس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"  بشأن قيام 3 أشخاص باستدراج إحدى الفتيات والتعدى عليها داخل أحد الشاليهات بالسويس.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22/3/2023 تبلغ لقسم شرطة عتاقة من (إحدى الفتيات ، مقيمة بالسويس) بتضررها من (شخصين ، مقيمان بمحافظة السويس) لقيامهما بالتعدى عليها "تم ضبطهما"، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال الشاكية .. قررا أنه يوجد علاقة بين أحدهما والشاكية ، وأنها دائمة التردد على الشاليه الخاص به ، وبتاريخ الواقعة إتفق معها على التقابل معاً بالشاليه سالف الذكر . 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

بإستدراج إحدى الفتيات الشاليهات بالسويس