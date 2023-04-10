تزامنا مع ذكرى ميلاد لورانس العرب.. الطفل عمر شريف يخطف الأنظار فى تحت الوصاية

تزامنا مع ذكرى ميلاد النجم الكبير والعالمي عمر الشريف الذى ولد فى مثل هذا اليوم ١٠ ابريل ١٩٣٢ يظهر طفل يلفت الانظار إليه وبقوة يحمل نفس اسم النجم العالمى واسم الطفل عمر شريف ويجسد دور ياسين نجل الفنانة منى زكى فى مسلسل تحت الوصاية حيث نجح العمل ومنى زكى والطفل عمر شريف فى جذب الإنتباه من خلال ادوارهم لتحقق الحلقة الثالثة التى اذيعت امس والطفل عمر شريف نجاحا مبهرا منذ عرض الحلقة الأولى للعمل في منتصف شهر رمضان الكريم.

“البوابة نيوز” ترصد أبرز المعلومات عن الطفل ياسين نجل منى زكي في تحت الوصاية كالتالي:

اسمه عمر شريف ويجسد شخصية ياسين ابن منى زكى فى مسلسل تحت الوصاية .

بدأ عمر شريف التمثيل فى سن 11 عاما وشارك في بطولة فيلم برا المنهج اما أول تجربة تمثيلية له عام 2021 وشارك في بطولة البحث عن علا عام 2022 وشارك في فيلم الجريمة عام 2022.

الطفل ياسين فى مسلسل تحت الوصاية اسمه الحقيقي عمر شريف خطف الانظار بأدائه خلال احداث الحلقة الثالثة عندما تركته منى زكى والدته وذهبت لمركب الصيد وعلمته كيف يعتنى باخته الرضيعة وشهدت الحلقة عودة الابتسامه لمنى زكى بعد اصطيادها عدد كبير من الأسماك، بعد رحلة صيدها على مركب زوجها الراحل، في مشهد قوي ومؤثر، يبين مدى المعاناة التي تمر بها السيدات اللائي تجبرهن الحياة على العمل بمهنة الرجال وتحمل الكثير من المعاناة .

مسلسل تحت الوصاية يعرض عبر قناة Dmc في تمام الساعة الثامنة والعمل بطولة منى زكي و دياب، أحمد خالد صالح، و من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.