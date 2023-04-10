بالفيديو.. أحداث مشوقة في الحلقات الـ18 للنصف الثاني من دراما رمضان

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "ملخص دراما رمضان.. أحداث مشوقة في الحلقات الـ18"، والحلقات الثالثة للنصف الثاني من الموسم الدرامي".

وشهدت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل الكتيبة 101 العثور على الضابط نور "عمرو يوسف" وهو مصاب، وتم نقله للمستشفى وإجراء جراحتين له، وهو ما سيؤدي إلى غيابه عن المشاركة في المداهمات لمدة 6 شهور.

وتتطور الأحداث، حيث يقتل التكفيريون زوجة فتحي عبدالوهاب بعدما هرب وتركهم في الشيخ زويد، وفي مسلسل ضرب نار، نفذ أحمد العوضي أول عملية لتجارة السلاح بعدما استمع إلى تعليمات احمد بدير، وبالفعل تسلم السلاح من بعض المدربين ومنحهم الأموال، لكنه تعرض لإطلاق نار من بعض الأشخاص، لكنه هرب منهم.

وفي مسلسل عملة نادرة، فاز حسن أبو عصاية على عبدالجبار في الانتخابات، وذلك على مقعد مجلس النواب بالنجع، وظهرت نيللي كريم مع محمد لطفي وهما يضحكان ويشمتان في عبدالجبار، وفي سوق الكانتو، وافق طه القماش بشكل مبدئي للمعلم علوان على زواجه من عائشة ووعده بأن يفاتح أهله في الموضوع، وبخاصة بعد وقوف علوان معه في الصفقة التي يجهز لها.