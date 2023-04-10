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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اليوم.. وزيرا التعليم والثقافة يشهدان فقرات فنية في مدرسة النصر بمصر الجديدة

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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يزور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مدرسة النصر للغات بمصر الجديدة اليوم الإثنين، حيث يشهد الوزيران خلال الزيارة عددا من الفقرات الفنية والمسرحية التي تم تنظيمها بمسرح المدرسة ويشارك بها طلاب وطالبات عدد من المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مبادرة «إحياء المسرح المدرسى» بالتعاون مع وزارة الثقافة لاكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين فى مجال الفنون والثقافة والمسرح ورعايتهم، على أن يتم تنظيم مسابقات لأفضل مسرحية على مستوى الإدارات التعليمية ثم على مستوى المديريات ثم على مستوى الجمهورية.

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مدرسة النصر للغات