«حرب البيض».. أغرب عادات وطقوس الشعب الباكستاني في رمضان

الإثنين 10/أبريل/2023 - 06:16 ص

تختلف العادات والطقوس الإفطار في الشهر الكريم شهر رمضان من بلد لآخر حيث يشتهر الباكستانيين أن بلادهم لديها أغرب عادات الشعوب في رمضان على الإطلاق، حيث تعرف بإقامتها لحفل عرس تجمع فيه كل الأطفال الذين يقومون بالصوم لأول مرة لتشجيعهم على الاستمرار، كما تُعَد “العناقيد” أحد أشهر الهدايا التي يفضلها الأطفال هناك.

أما العادة الأكثر غرابة هي مسابقة «حرب البيض المسلوق» التي لا بد أن تقام على مدار الشهر، وهي لعبة تبدأ في المساء وتنتهي عند موعد السحور، وتعتمد قوانينها على إمساك أحد المتسابقين الشباب ببيضة مسلوقة، ويضرب بها الأخرى التي في يد خصمه بهدف كسرها، حتى يتأهل للمرحلة التالية.