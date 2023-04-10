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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

بورصة الكويت
بورصة الكويت
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد على انخفاض مؤشرها العام 20ر66 نقطة ليبلغ مستوى 98ر6902 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 95ر0%.

وتم تداول 4ر73 مليون سهم عبر 5729 صفقة نقدية بقيمة 8ر21 مليون دينار كويتي .

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر19 نقطة ليبلغ مستوى 16ر5436 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 36ر0 % من خلال تداول 7ر20 مليون سهم عبر 1326 صفقة نقدية بقيمة 2ر2 مليون دينار .

كما انخفض مؤشر السوق الأول 7ر83 نقطة ليبلغ مستوى 52ر7641 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 08ر1 % من خلال تداول 7ر52 مليون سهم عبر 4403 صفقات بقيمة 5ر19 مليون دينار .

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 18ر13 نقطة ليبلغ مستوى 67ر5499 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 24ر0 % من خلال تداول 18ر18 مليون سهم عبر 1037 صفقة نقدية بقيمة مليوني دينار .

بورصة الكويت انخفاض الأسهم المتداولة