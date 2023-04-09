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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

علاء عبد العال يعلن تشكيل الداخلية أمام سموحة

سموحة يستضيف الداخلية على ملعب استاد الإسكندرية

علاء عبد العال يعلن
علاء عبد العال يعلن تشكيل الداخلية أمام سموحة
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أعلن علاء عبدالعال، المدير الفنى لفريق الداخلية، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء سموحة، والمقرر إقامته في التاسعة والربع مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٤ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الداخلية كالآتي :
حراسة المرمى :عماد السيد 
ومحمد نجيب وكمال ابو الفتوح وأحمد سيد وكليتشي وسمير فكري الآن كيميادي وعلي الزهدي وفهد جمعه وعبدالرحمن حسن وكريم يحيى.

والجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز الـعاشر برصيد ٢٨ نقطة، بينما الداخلية في المركز الـ ١٤ برصيد ٢١ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

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