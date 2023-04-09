ads
الإثنين 10 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رسالة الرئيس السيسي لضباط وأفراد قسم أول مدينة نصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: سعدت اليوم بزيارتي لقسم أول مدينة نصر وشعرت بفخر واعتزاز بما رأيته من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم . . تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر أول فى موعد أذان المغرب، حيث قام بالاطمئنان على سير العمل وعلى جودة الخدمات المقدمة والحديث مع الضباط والأفراد والمواطنين كما تعرف على أحدث النظم الإلكترونية التى يتم استخدامها وخاصة نظام العرض الإلكترونى على النيابة العامة من داخل القسم.

وتناول الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجبة الافطار مع الضباط والأفراد فى قسم شرطة مدينة نصر ووجه لهم التحية على مايبذلونه من جهد فى سبيل الوطن وتفقد الرئيس السيس ،قسم شرطة مدينة نصر أول وأدار نقاشا مع الضباط والأفراد والمواطنين داخل القسم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قسم أول مدينة نصر