وزير الرياضة يكرم "شباب المطرية" منظمي أكبر مائدة أفطار رمضاني في مصر

كرم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شباب المطرية منظمي أكبر مائدة إفطار رمضاني في مصر، بحضور مؤسسي الفكرة من شباب المطرية، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، وفتحي عماد رئيس مبادرة مصر ٢٠٣٠، وذلك بالمركز الاوليمبي بالمعادي.

واستمع وزير الشباب والرياضة لفكرة الافطار الرمضاني بحي المطرية، وكيفية خروجها بهذا الشكل المشرف، وعملية تنظيم الحدث والادوار التي يقوم بها شباب المطرية في هذا الافطار، واستدامة الفكرة على مدار ١١ عام، بالاضافة الي الاستماع الي الرسائل الايجابية التي يستهدف شباب المطرية ابرازها من خلال هذا الحدث.

وقال وزير الشباب والرياضة لشباب المطرية: قدمتم نموذج مشرف للشباب المصري، وأشيد بفكركم المستنير ومجهوداتهم في خدمة المجتمع واحياء القيم الايجابية والترابط المجتمعي، وارسلتم رسائل لكل شباب مصر والعالم رسائل ايجابية تدعو الجميع للاقتداء بها.

وتابع: الوزارة حاضنة للافكار الشبابية التطوعية بما يخدم المجتمع، وهناك ضرورة للاستثمار في طاقاتكم وافكاركم البناءة، وسنقوم كوزارة شباب باحتضان مبادرات شباب المطرية والاستفادة منها داخل مراكز الشباب والاحياء الشعبية وفي كل ربوع مصر.