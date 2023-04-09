اسعار الدولار اليوم الاحد 9 أبريل 2023

الأحد 09/أبريل/2023 - 08:31 ص

استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد، 9 أبريل 2023 ، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع في بنوك " مصر، الأهلي، التنمية الصناعية".

كما بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهليQNB، وفيصل الاسلامي، والأهلي المتحد، والمصرف العربي الدولي، والاسكندرية، والمصرف المتحد، والإمارات دبي الوطن، والتجاري الدولي CIB، وأبوظبي التجاري، والاستثمار العربي، وكريدي أجريكول، وبلوم، والمشرق، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، وقناة السويس".

وسجل اعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع وذلك في مصرف أبو ظبي الإسلامي .

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في ميد بنك.