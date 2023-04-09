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الأحد 09 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اسعار الدولار اليوم الاحد 9 أبريل 2023

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
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استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد، 9 أبريل 2023 ، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع في بنوك " مصر، الأهلي، التنمية الصناعية".
كما بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهليQNB، وفيصل الاسلامي، والأهلي المتحد، والمصرف العربي الدولي، والاسكندرية، والمصرف المتحد، والإمارات دبي الوطن، والتجاري الدولي CIB، وأبوظبي التجاري، والاستثمار العربي، وكريدي أجريكول،  وبلوم، والمشرق، والكويت الوطني،  والمصري لتنمية الصادرات، وقناة السويس".
وسجل اعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع وذلك في مصرف أبو ظبي الإسلامي .

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في ميد بنك. 

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