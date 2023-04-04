الزمالك يتقدم على المصري بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول

الثلاثاء 04/أبريل/2023 - 10:19 م

تقدم الزمالك على مضيفه المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمع بينهما الآن على استاد برج العرب، لحساب منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف الزمالك الأول عن طريق سيف فاروق جعفر، بعد كرة عرضية أسكنها عماد الدين بوبكر بالخطأ في مرماه، مع الثانية 13 من عمر اللقاء، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 20 عن طريق ناصر منشي، بعد كرة عرضية من مصطفى شلبي وضعها بقدمه في الشباك، وكان الزمالك تقدم بهدف اللقاء الأول.

وقلص الفارق للفريق البورسعيدي عبد اللطيف جريندو، في الدقيقة25.

ويقود جريندو هجوم المصري في التشكيل الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت_ محمد جريندو و أحمد عماد، عماد الدين بوبكر ، إلياس الجلاصي و إسلام عطية و حسين السيد و عمرو موسي و عبد الرحيم دغموم و أبو سليمه و عمرو سعداوي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من محمود جاد، كريم العراقي، عبده يحيى، حسام جريشة، حسن علي، محمد حسن الفيومي، رجب عمران، اسلام المزين، أنطوني اكبوتو.





يأتي تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمود حمدي " الونش" - محمود شبانة - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - أحمد بلحاج.

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق و حاتم سكر ومحمد حسام "بيسو"و سيد عبد الله "نيمار" وعبد الله محمد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه و إبراهيما نداي.





الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 33 نقطة، من 20 مباراة، حقق الفوز في 9، وتعادل في 6، وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 19، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز التاسع، برصيد 28 نقطة، حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز فى 6، وتعادل فى 10، وخسر 5، وسجل لاعبوه 19 هدفا، واستقبلت شباكه 22 .