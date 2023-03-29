العراق: اعتقال 8 متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود في البصرة

الأربعاء 29/مارس/2023 - 11:16 ص

أعلنت قيادة حرس الحدود العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال 8 متسللين من جنسيات أجنبية، حاولوا اجتياز الحدود بصورة غير شرعية في البصرة.

وذكرت القيادة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن قواتها تمكنت من إلقاء القبض على 8 متسللين من جنسيات أجنبية حاولوا اجتياز الحدود بصورة غير شرعية عبر قناة شط العرب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكانت قيادة حرس الحدود بالعراق، قد أعلنت أمس الأول الاثنين، القبض على 32 متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود العراقية.