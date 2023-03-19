اليوم.. المستشار الألماني يزور اليابان لعقد المجلس التشاوري الأول بين حكومتي البلدين

الأحد 19/مارس/2023 - 01:18 ص

يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم على رأس وفد حكومي ورجال أعمال رفيعي المستوى، إلى اليابان؛ لعقد المشاورات الحكومية الألمانية ـ اليابانية الأولى في طوكيو.

وذكرت الحكومة الألمانية- في بيان، اليوم الجمعة- ومن المقرر أن تعقد محادثات خاصة بين المستشار الألماني ورئيس وزراء اليابان كيشيدا فوميو ومجلس وزراء البلدين.. وبعد انتهاء الجلسة العامة للمشاورات الحكومية الألمانية اليابانية الأولى يلتقي الزعيمان في لقاء مشترك مع وفدي الأعمال الألماني والياباني.

وطبقا للإذاعة الألمانية (دويتشلاند روند فونك) فإن المستشار الاتحادي سوف يجتمع ورئيس الوزراء الياباني في طوكيو للمرة الثانية، خلال عام.

وأضاف التقرير الإذاعي أن هذه المرة المشاورات الحكومية الألمانية اليابانية اقتصادية في للمقام الأول، لتعزيز التعاون المشترك، حيث يواجه كلا البلدين تحديات مماثلة، ويبحثان عن حلول ويعملان عليها.

وأشار التقرير إلى أن اليابان مثل ألمانيا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الصين، وتحاول تقليل هذا الاعتماد، وهو ما يعرف بالاقتصاد الدائري من ألمانيا لليابان، والعكس بالنسبة للتبادل التجاري والاستثمار، فضلًا عن مسألة إمدادات الطاقة الآمنة والموثوقة.